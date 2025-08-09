X
sabato 9 Agosto 2025
Cerca

Medicina all’UniMol: cresce l’offerta, 192 posti per il 2025-2026

  • Redazione
  • Attualità

CAMPOBASSO. L’Università del Molise ha messo a disposizione 192 posti per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, con un incremento di 17 posti rispetto all’anno precedente.

Di questi, 187 posti sono riservati a studenti provenienti da Paesi UE e non UE residenti in Italia, mentre 5 posti sono dedicati agli studenti provenienti da Paesi non UE e residenti all’estero.

Inoltre, con il decreto numero 600 del 7 agosto, firmato dal ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sono state stabilite nuove disposizioni a supporto degli studenti.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.