Mensa e pulizie al Research Hospital: “Contratti prorogati ma in bilico 40 posti di lavoro”

CAMPOBASSO. Filcams Cgil Molise, Fisascat Cisl Abruzzo Molise e UILTuCS Molise, nelle persone di Cinzia Bonetto e Daniele Capuano, Stefano Murazzo e Giorgio De Felice, Pasquale Guarracino e Milena Colamaio, rendono noti gli sviluppi della vicenda che vede protagonisti, loro malgrado, i lavoratori dipendenti della Eraclya Soc. Coop., addetti ai servizi di ristorazione, pulizia e sanificazione presso il Responsible Research Hospital di Campobasso.

Nella giornata di ieri, 6 agosto, a seguito delle rimostranze delle organizzazioni sindacali, è iniziata una interlocuzione tra la Eraclya Soc. Coop. e il Responsible Research Hospital, che ad oggi ha portato a posticipare la data di cessazione del rapporto contrattuale tra le due società al 31 agosto 2025.

Sarà quello il termine ultimo per trovare una soluzione che garantisca le oltre 40 famiglie dei lavoratori addetti ai servizi di mensa e pulizie presso la struttura sanitaria, e per consentire il funzionamento della struttura stessa. Soluzione che potrà essere individuata esclusivamente con la volontà condivisa di entrambe le società e con l’intermediazione delle Organizzazioni Sindacali Filcams, Fisascat e UILTuCS Molise.

Non c’è tempo da perdere: nella giornata odierna, essendo stato posticipato il termine per la cessazione del contratto al 31/08/2025, le società e le Organizzazioni Sindacali non si incontreranno così come era previsto. In ogni caso, le Organizzazioni Sindacali chiedono che le parti, già da oggi, si mettano al lavoro per individuare una soluzione che garantisca la continuità occupazionale di tutti i lavoratori impiegati nei servizi.

A partire dal 1° settembre 2025, i lavoratori dovranno proseguire la loro attività alle stesse condizioni contrattuali oggi esistenti, o alle dipendenze dell’attuale datore di lavoro, o di altra e diversa società che verrà individuata.

L’importante è garantire la continuità dei servizi con le persone che da anni li svolgono con dedizione e sacrificio, e che null’altro chiedono se non il rispetto dei propri diritti. L’incertezza sul futuro è infatti lesiva non solo dell’esistenza di queste 40 e più famiglie, ma anche della tutela della salute e della sicurezza dei pazienti della struttura e dei dipendenti del Responsible Research Hospital, che non possono essere privati dei servizi di pulizia e ristorazione, essenziali per il funzionamento del presidio sanitario.

L’unica certezza, al momento, è che Filcams, Fisascat e UILTuCS Molise non abbasseranno la guardia e continueranno a sollecitare le parti fino a quando non verrà individuata l’unica possibile soluzione: garantire l’occupazione, il diritto al lavoro e il diritto alla salute.