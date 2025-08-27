“METAviglia – JAC”: il progetto innovativo per valorizzare turisticamente il legame con Termoli

TERMOLI. “METAviglia – JAC”: Un progetto culturale e turistico innovativo per valorizzare Benito Jacovitti e Termoli.

Il Valore di Jacovitti per Termoli e l’Italia

Termoli, la pittoresca città adagiata sul mare Adriatico, è orgogliosa di essere la città natale di Benito Jacovitti, uno dei più importanti fumettisti del Novecento italiano. Il suo stile unico, ironico e visionario ha segnato profondamente la cultura popolare italiana, influenzando generazioni con le sue opere piene di umorismo dissacrante e creatività sfrenata.

L’Amministrazione comunale di Termoli ha deciso di rendere omaggio in modo innovativo a questo grande artista, trasformando la sua memoria in un’esperienza culturale e turistica coinvolgente e moderna. Il progetto, denominato “METAviglia – JAC”, è una proposta articolata che fonde arte, tecnologia e formazione, puntando a valorizzare il patrimonio jacovittiano con linguaggi contemporanei e a rafforzare la vocazione turistica della città.

Origini e Finalità del Progetto

Il progetto nasce dalla partecipazione del Comune di Termoli all’“Avviso pubblico Fondo Unico Nazionale per il Turismo – FUNT 2025” del Ministero del Turismo, il quale finanzia iniziative che promuovono innovazione, accessibilità, destagionalizzazione e valorizzazione di identità territoriali attraverso servizi e nuove tecnologie.

Il Comune intende candidare “METAviglia – JAC” con l’obiettivo di:

Restituire un tributo originale a Jacovitti, facendo emergere il valore culturale delle sue opere e la sua capacità di raccontare attraverso l’arte e l’ironia;

Coinvolgere in modo attivo i giovani e le scuole, stimolando la creatività e l’apprendimento tramite tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata;

Rafforzare il brand territoriale di Termoli, rendendola nota come polo culturale innovativo che lega arte e tecnologia;

Promuovere la destagionalizzazione turistica, posizionando l’evento nella primavera, fuori dalla stagione estiva tradizionale, per allungare il flusso turistico;

Creare un’eredità culturale duratura sotto forma di contenuti digitali, opere e installazioni fruibili anche dopo l’evento.

Componenti Artistiche e Tecnologiche

Il cuore di “METAviglia – JAC” è un percorso creativo e multidisciplinare che si articola in varie componenti:

Cortometraggio di Animazione Originale

Realizzato da un partner esterno qualificato, il cortometraggio di circa 20 minuti presenta Jacovitti come personaggio che “vive” dentro al suo universo fumettistico e intrattiene un dialogo con le sue creazioni più celebri. Questo elemento visivo e narrativo vuole essere un prodotto artistico di alta qualità capace di attrarre un pubblico ampio e variegato.

Laboratori Scolastici Innovativi

Le scuole locali saranno parte attiva dell’evento con laboratori formativi dove studenti e docenti verranno guidati all’uso di strumenti di intelligenza artificiale per la produzione di cortometraggi animati ispirati allo stile jacovittiano. Questo coinvolgimento diretto favorisce la formazione, sviluppa competenze digitali di nuova generazione e stimola la partecipazione culturale.

Installazioni in Realtà Aumentata (AR)

Opere tridimensionali, monumentali e animate in realtà aumentata verranno installate in punti strategici di Termoli e saranno accessibili tramite apposite app dedicate, permettendo a cittadini e turisti di vivere un’esperienza immersiva e interattiva con l’arte di Jacovitti.

Mostra di Opere Originali

In collaborazione con la famiglia e i titolari dei diritti sull’opera dell’artista, verrà organizzata una mostra che consente al pubblico di avvicinarsi alle tavole originali, entrando in contatto con la storia e l’autenticità dell’opera jacovittiana.

Serata Pubblica di Conclusione

L’evento culminerà con una serata dedicata in cui verranno proiettati il cortometraggio ufficiale e i lavori prodotti dagli studenti, arricchita da un talk moderato dai giovani protagonisti dei laboratori e un concerto finale che unisce comunità e turismo in un momento festoso.

Campagna di Comunicazione Multicanale

Per garantire la massima visibilità all’iniziativa e a Termoli, è prevista una strategia di comunicazione articolata che comprenderà un sito web dedicato, teaser video, campagne social e attività di stampa, con l’obiettivo di diffondere il brand territoriale a livello nazionale e internazionale.

Aspetti Organizzativi e Gestionali

Il progetto sarà gestito dal Comune di Termoli, con la nomina del Dirigente del Settore V, Dott. Marcello Vecchiarelli, come Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Il ruolo del RUP comprende:

Coordinare tutte le fasi dal progetto alla rendicontazione;

Gestire la domanda di finanziamento (CUP) e i rapporti con il Ministero del Turismo;

Sovrintendere all’affidamento a soggetti esterni specializzati in componenti AR/VR/AI, produzione audiovisiva e comunicazione;

Assicurare il rispetto delle normative sugli affidamenti e dei diritti d’autore in collaborazione con la famiglia Jacovitti.

Bilancio e Copertura Finanziaria

Il costo totale del progetto è stimato in €192.150,00 (IVA inclusa). Il Comune ha richiesto un contributo a fondo perduto del 75% a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, pari a €144.112,50. La quota residua del 25%, cioè €48.037,50, sarà coperta con cofinanziamento comunale, mediante valorizzazione del personale interno e altre voci ammesse dall’avviso.

Si tratta di un progetto di sola parte corrente, senza opere edilizie, con spese legate a servizi, noleggi e personale. L’avvio formale è previsto entro il 2025, con conclusione entro il 2026 e obbligo di rendicontazione trimestrale dettagliata.

Impatto Culturale e Turistico

“METAviglia – JAC” si candida a diventare un originale catalizzatore culturale e turistico per Termoli. Unisce in modo armonico:

La valorizzazione di un patrimonio artistico noto e amato;

L’uso di nuovi media e tecnologie digitali per raccontare storie e coinvolgere diversi pubblici;

L’attenzione alla formazione e all’educazione digitale dei giovani;

La promozione territoriale in chiave innovativa e inclusiva;

La destagionalizzazione turistica per favorire l’economia locale.

La riuscita del progetto potrà consolidare l’immagine di Termoli come laboratorio creativo, attrarre nuovi flussi turistici e lasciare un’eredità culturale significativa accessibile anche dopo l’evento.

Questa iniziativa rappresenta un felice incontro tra tradizione e innovazione, tra arte e nuove tecnologie, e un esempio concreto di come la cultura possa diventare un motore di sviluppo e identità per una comunità.