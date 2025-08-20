X
mercoledì 20 Agosto 2025
Cerca

Minacce e intimidazioni ad Angelica Attanasio, interviene il commissario del Parco del Gargano

  • Redazione
  • Attualità

ISOLE TREMITI. Sulle minacce e le intimidazioni ad Angelica Attanasio è intervenuto Raffaele Di Mauro, commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, dichiarazioni diffuse sulla pagina della Riserva Marina.

“Desidero esprimere la vicinanza e la solidarietà mia e del Parco nazionale del Gargano ad Angelica Attanasio, titolare della ditta La Riccia, che da 20 anni ormai si occupa del noleggio natanti nelle meravigliose Isole Tremiti.

Delinquenti e vigliacchi hanno danneggiato mezza flotta dei suoi gommoni, con un atto vile i cui responsabili sono fiducioso saranno presto identificati e puniti in modo esemplare.

È il momento di dire basta a questi comportamenti malati e pericolosi, che colpiscono chi investe nell’industria turistica, contribuendo alla promozione del patrimonio naturalistico del territorio. Oltre, ovviamente, a sporcare l’immagine del Gargano e della nostra area protetta.

Il Parco Nazionale del Gargano è accanto a tutti coloro i quali lavorano per esaltare le bellezze ambientali della Capitanata, rendendole sempre più fruibili. La loro tutela è una nostra assoluta priorità, per la quale siamo impegnati e verso cui dimostreremo un’attenzione concreta e crescente”.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.