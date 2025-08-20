Minacce e intimidazioni ad Angelica Attanasio, interviene il commissario del Parco del Gargano

ISOLE TREMITI. Sulle minacce e le intimidazioni ad Angelica Attanasio è intervenuto Raffaele Di Mauro, commissario dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, dichiarazioni diffuse sulla pagina della Riserva Marina.

“Desidero esprimere la vicinanza e la solidarietà mia e del Parco nazionale del Gargano ad Angelica Attanasio, titolare della ditta La Riccia, che da 20 anni ormai si occupa del noleggio natanti nelle meravigliose Isole Tremiti.

Delinquenti e vigliacchi hanno danneggiato mezza flotta dei suoi gommoni, con un atto vile i cui responsabili sono fiducioso saranno presto identificati e puniti in modo esemplare.

È il momento di dire basta a questi comportamenti malati e pericolosi, che colpiscono chi investe nell’industria turistica, contribuendo alla promozione del patrimonio naturalistico del territorio. Oltre, ovviamente, a sporcare l’immagine del Gargano e della nostra area protetta.

Il Parco Nazionale del Gargano è accanto a tutti coloro i quali lavorano per esaltare le bellezze ambientali della Capitanata, rendendole sempre più fruibili. La loro tutela è una nostra assoluta priorità, per la quale siamo impegnati e verso cui dimostreremo un’attenzione concreta e crescente”.