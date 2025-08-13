Minoranza frentana all’attacco: «Quanta inerzia in città»

LARINO. Il gruppo di minoranza contro l’inerzia dell’amministrazione Puchetti.

«Da oltre un mese in viale Giulio Cesare, arteria principale del Piano San Leonardo, persiste una situazione indecorosa.

Giusto al centro della centralissima strada persiste uno scavo realizzato sicuramente per eseguire l’ennesimo intervento sulla rete idrica.

Una piccola voragine, segnalata solo da quattro transenne removibili, da cui fuoriescono cattivo odore e acqua, in una zona altamente trafficata, sia in macchina che a piedi, in cui insistono varie attività commerciali, e che solo qualche giorno fa è stata ricoperta da un cumulo di materiale che però non impedisce lo sversamento.

Un problema, di cui molti cittadini si lamentano, che crea non pochi disagi e che andrebbe risolto nell’immediato.

Ma un’analoga situazione è stata segnalata da alcuni residenti di un quartiere già attenzionato in un precedente articolo per mettere in evidenza lo stato di abbandono in cui versa. Si tratta di via San Michele, dove, da oltre un anno, è presente una buca che sversa acqua maleodorante proprio in prossimità di alcuni palazzi.

E non è finita, perché anche nel centro storico si registra lo stesso copione, vista la presenza, a ridosso di via Gravina, di una zona transennata dalla cui pavimentazione fuoriescono tubi arancioni che, a quanto riportato da alcuni abitanti, generano odori sgradevoli.

Problemi nuovi e vecchi talmente evidenti che l’amministrazione Puchetti non può non vedere. Ci si chiede, allora, il perché di questa inerzia.

Pertanto, l’opposizione chiede al sindaco Pino Puchetti e agli assessori competenti di sollecitare la ditta incaricata affinché intervenga il prima possibile. A un’amministrazione si addicono efficienza ed efficacia, non certo tempi biblici».