Nascerà nel perimetro del Cosib il nuovo impianto Bess per l’energia sostenibile

TERMOLI. Nasce il nuovo impianto Bess per l’energia sostenibile.

A Termoli si accende una nuova visione energetica. Non è solo un progetto tecnico, ma un passo concreto verso un futuro più stabile, pulito e moderno. Con la determinazione n. 183 dell’8 agosto 2025, il Comune ha dato il via libera alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) nell’area industriale, affidando alla società Green Bridge Srl il compito di trasformare un’idea strategica in realtà.

Il sistema sorgerà su un lotto di oltre 20.000 metri quadrati, in una zona classificata per attività industriali, artigianali e commerciali. I terreni, oggi di proprietà della Phimatik Srl, sono stati acquisiti all’asta e messi a disposizione di Green Bridge tramite un contratto preliminare per il diritto di superficie. Un passaggio fondamentale che ha permesso di superare le prime criticità urbanistiche sollevate dal COSIB, poi rientrate grazie alle controdeduzioni della società proponente, che ha sottolineato il valore pubblico dell’opera.

Ma cosa significa, concretamente, installare un impianto BESS? Significa dotare il territorio di una tecnologia capace di immagazzinare energia elettrica e restituirla nei momenti di maggiore richiesta. Un sistema intelligente che stabilizza la rete, riduce gli sbalzi di tensione — un problema noto nell’agglomerato industriale, soprattutto d’estate — e favorisce l’integrazione delle fonti rinnovabili, rendendo l’intero ecosistema energetico più efficiente.

Il collegamento dell’impianto alla rete avverrà tramite un cavidotto da 30 kV, lungo circa 2,5 chilometri, che attraverserà via Gianni Agnelli, via Enzo Ferrari e via Enrico Mattei. Un’infrastruttura discreta, ma fondamentale, che sarà posata a una profondità di 1,45 metri con uno scavo largo appena 45 centimetri.

Dietro le quinte, il percorso autorizzativo è stato intenso e articolato. Regione Molise, ARPA, ASREM, Vigili del Fuoco, Terna, Enel, Acea Molise e altri enti hanno espresso pareri favorevoli, spesso accompagnati da prescrizioni tecniche. Il COSIB, inizialmente contrario, ha poi riformulato il proprio parere in senso positivo, imponendo condizioni precise: contributi economici, impegni sulla servitù dell’elettrodotto, garanzie contro interferenze con sottoservizi e rispetto dei piani tariffari consortili.

Il Comune ha fissato regole chiare: i lavori dovranno iniziare entro un anno e concludersi entro tre, pena la decadenza dell’autorizzazione. Ogni modifica dovrà essere approvata preventivamente, e saranno obbligatorie tutte le misure di sicurezza, ambientali e di smaltimento rifiuti.

Una volta operativo, l’impianto non sarà solo un’infrastruttura tecnologica. Sarà un alleato silenzioso ma potente per il territorio: garantirà una rete elettrica più sicura e stabile, ridurrà i rischi di interruzioni e cali di tensione, e darà slancio alle rinnovabili. In altre parole, proietterà Termoli verso una dimensione energetica più sostenibile, moderna e resiliente.