Nel giorno di San Basso le bellezze di Termoli in vetrina su Rai Uno: folklore, tradizione, storia, cultura e turismo

TERMOLI. Turismo, arte, cultura, tradizioni e folklore, la storia di Termoli e l’attuale vocazione balneare promosse su Rai Uno con numerosi collegamenti dallo studio di UnoMattina Estate, dove Alessandro Greco e Carolina Rey hanno proposto almeno 5 finestre, tra Rejecelle, Castello Svevo, interviste ai turisti, Cattedrale, con San Basso e monsignor Antonio Lazzaro e ‘A Shcaffette, che proprio in settimana sarà protagonista con la 40esima edizione del festival internazionale del Folklore.

Non c’è che dire, nel giorno del Patrono, visto che a Termoli l’oggi è segnato in rosso in calendario, una vetrina prestigiosa dinanzi a una platea nazionale e non solo.

Inviato speciale è il giornalista Massimo Tosi, che ha dialogato anche con Oscar De Lena, presidente dell’associazione Archeoclub d’Italia di Termoli. Nonostante il maltempo non abbia permesso di cogliere appieno l’appeal vacanziero in pieno agosto, le bellezze cittadine, come sempre, hanno fatto la differenza, tenendo acceso e desto l’interesse per 3 ore, nei vari ‘spezzoni’ live realizzati.