Nodo Responsible-Regione, interviene ancora Roberti

CAMPOBASSO. In riferimento all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Roberto Gravina, il Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, spiega come sia indispensabile, quando si affronta un argomento così complesso, conoscere la materia nella completezza dei suoi dettagli, in luogo di affermazioni populiste che servono evidentemente soltanto per creare confusione.

È palese come il contenzioso in atto non sia l’unica questione che stiamo affrontando con Responsible Research Hospital, argomenti per i quali stiamo mantenendo i toni bassi per evitare di alimentare ulteriore confusione, alla luce dell’agitazione che regna all’interno della struttura, col solo obiettivo di arrivare alla risoluzione delle varie problematiche esistenti.

Ricordo prima a me stesso e, poi, al consigliere Gravina come Responsible Research Hospital sia un’azienda privata, che come tale deve essere in grado di sopportare economicamente il costo delle proprie attività.

Forse al consigliere sfugge come, trattandosi di un’azienda privata, sia in capo alla governance della stessa struttura fare chiarezza rispetto alle proprie intenzioni e alla mission aziendale.

La Regione Molise è disponibile a ottemperare l’erogazione dei 3.800.000 euro, ma Responsible Research Hospital deve superare alcune criticità, come quella legata al Durc. Inoltre, l’ente regionale ha un credito nei confronti dell’azienda.

La struttura commissariale non ha mai negato di voler dare seguito alla sentenza, ma è tuttavia necessario che vengano effettuati tutti i controlli, così come previsto dalla legge.

Invito il consigliere Roberto Gravina ad essere più cauto nelle sue dichiarazioni, poiché, nel caso in questione, la situazione appare più complessa di quanto egli dimostri di conoscere, lasciando emergere i consueti atteggiamenti dell’animo grillino, inclini all’offesa.

In conclusione, chi sta cercando di trovare un punto di equilibrio, mettendo attorno al tavolo tutte le parti in causa, avvocati compresi, è proprio il sottoscritto, che sta lavorando alla risoluzione delle criticità, finalità precipua dell’incontro con l’azienda di giovedì 7 agosto.