Non c’è il caro ombrellone per l’Istat, «Gli aumenti nei lidi più bassi di tutti»

TERMOLI. Dopo la testimonianza locale, quella del presidente del Sib-Confcommercio Molise, arriva per voce del presidente nazionale, Antonio Capacchione, la certificazione Istat che smonta il ‘caro ombrelloni’.

L’Istat ha pubblicato oggi i dati sull’inflazione, confermando un aumento generale dei prezzi pari all’1,7%. Ma ciò che emerge con forza è la smentita del teorema del “caro ombrellone” che ha animato la polemica contro i balneari negli ultimi giorni. I dati ufficiali parlano chiaro: tra i beni e servizi legati al turismo, gli aumenti più contenuti riguardano proprio spiagge e piscine, con un incremento del 3,4%, inferiore persino a quello registrato per musei e monumenti storici (+4%). A confronto, i voli nazionali sono aumentati del 35,9%, i traghetti del 10,9%, le auto a noleggio del 9,9%, i pacchetti vacanza nazionali del 10,3%, e le strutture ricettive come case vacanza e B&B del 6%.

Questi numeri smontano definitivamente la narrazione secondo cui i balneari sarebbero responsabili della crisi dei consumi turistici. Tonino Capacchione, presidente nazionale del Sib (Sindacato Italiano Balneari), lo dice senza mezzi termini: “Si è voluto addebitare ai balneari la crisi dei consumi. Una operazione truffaldina e ingannevole”.

La realtà, come certificata dall’Istat, è ben diversa. Se molte famiglie hanno rinunciato alle vacanze o ridotto la loro presenza sulle spiagge italiane, non è per il presunto caro ombrellone, ma per il caro vita che incide su ogni aspetto della quotidianità. La polemica contro i balneari si rivela dunque infondata e ingiusta, costruita su percezioni distorte e non su dati reali. È tempo di restituire dignità a una categoria che, nonostante le difficoltà, continua a garantire servizi di qualità e accessibilità sulle nostre coste. I numeri parlano, e questa volta parlano a favore dei balneari.