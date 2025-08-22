«Non disperdiamo il patrimonio di valori, ricordi e identità», l’intervista a Gianluigi Paragone

TERMOLI. Venerdì 5 settembre alle ore 18:30, presso il Cala Sveva Beach Club di Termoli, si terrà un incontro speciale con Gianluigi Paragone, autore del libro “Moderno sarà lei”, con prefazione di Mario Giordano. Sarà l’occasione per riflettere insieme sui temi trattati nel volume, tra provocazioni, analisi e visioni controcorrente, in un’atmosfera informale e stimolante. L’evento si svolgerà in riva al mare, accompagnato da un aperitivo. Un momento di dialogo e convivialità pensato per chi ha voglia di ascoltare, discutere e guardare il presente con occhi diversi. Ieri mattina, proprio alla Cala Sveva, abbiamo incontrato Paragone, che sta trascorrendo in città alcuni giorni di vacanza.

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale, la società italiana si trova a un bivio cruciale. Da una parte c’è la spinta verso contenuti sempre più artificiali, dall’altra il rischio reale di perdere il patrimonio di ricordi, valori e identità tramandati dalle generazioni passate. Gianluigi Paragone, giornalista e voce critica, ci offre una riflessione profonda sulla trasformazione culturale in atto, sottolineando la necessità di recuperare il valore della comunità e del dialogo umano.