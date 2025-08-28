“Nonni Vigili”, ancora pochi giorni per rispondere al bando

TERMOLI. Un appello affinché si possa organizzare a dovere il servizio dei “Nonni Vigili”, poiché all’avviso pubblicato in città non c’è stato molto riscontro.

A Termoli, infatti, torna il progetto “Nonni Vigili”, un’iniziativa che ha già dimostrato in passato quanto possa essere preziosa per la sicurezza dei bambini e il benessere della comunità.

Il Comune ha pubblicato l’avviso per il reclutamento di volontari, con l’obiettivo di presidiare gli orari di ingresso e uscita dalle scuole dell’infanzia e primarie, offrendo un supporto concreto contro i rischi del traffico e i comportamenti incivili.

Ma questo progetto non è solo una misura di sicurezza: è anche un gesto di inclusione, che permette ai cittadini tra i 55 e i 75 anni, già in pensione, di tornare protagonisti della vita sociale, rafforzando il legame tra generazioni e contrastando l’isolamento. I volontari, coordinati dalla Polizia Locale non avranno un rapporto di lavoro ma offriranno il loro tempo in forma gratuita, ricevendo formazione, copertura assicurativa e gli strumenti necessari per svolgere il servizio in sicurezza. Per partecipare, è necessario essere residenti a Termoli, in pensione, in buona salute, privi di condanne penali e disponibili a seguire un corso di formazione. Anche le associazioni di volontariato possono aderire, purché abbiano sede nel territorio comunale e garantiscano la copertura dell’intero anno scolastico.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 2 settembre 2025, tramite consegna a mano o invio via Pec.

I Nonni Vigili accompagneranno i bambini nel tragitto casa-scuola e vigileranno nei pressi degli istituti, sempre nel rispetto della responsabilità genitoriale. È un’opportunità per fare del bene, per sentirsi utili, per dare un senso nuovo al tempo libero. Se hai i requisiti, se conosci qualcuno che potrebbe essere interessato, non esitare: Termoli ha bisogno di persone come te. I bambini ti aspettano.