X
mercoledì 13 Agosto 2025
Cerca

Nonni Vigili, pubblicati avvisi per associazioni e volontari, Verini: puntiamo a essere pronti per l’avvio scolastico

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Il Comune di Termoli ha approvato e pubblicato l’avviso pubblico per il reclutamento di volontari nell’ambito del progetto “Nonni Vigili”, iniziativa già in vigore in passato e ora rilanciata per garantire maggiore sicurezza agli alunni durante l’ingresso e l’uscita dalle scuole cittadine.

Il servizio — che inizialmente coprirà gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, con possibilità di proroga di altri due anni — è stato formalmente istituito con Delibera di Consiglio comunale n. 34 e attuato tramite Determina dirigenziale n. 1862 dell’8 agosto 2025.

Finalità sociali e obiettivi

Il progetto si pone un duplice obiettivo:

  1. Tutela dei minori – presidiare i momenti più delicati della giornata scolastica, riducendo i rischi legati a traffico e comportamenti incivili.
  2. Inclusione attiva degli anziani – offrire a cittadini tra i 55 e i 75 anni, già in pensione, la possibilità di svolgere un ruolo socialmente utile, rafforzando il legame tra generazioni e contrastando isolamento e inattività.

Come precisato nel regolamento, l’attività non si configura come rapporto di lavoro, ma come volontariato gratuito, diretto e coordinato dalla Polizia Locale, con il comandante Pietro Cappella come Responsabile Unico del Progetto.

AVVISO_PUBBLICO_PER_ASSOCIAZIONIDownload

Requisiti e modalità di partecipazione

Per i volontari singoli sono richiesti:

  • residenza a Termoli;
  • età compresa tra 55 e 75 anni;
  • stato di pensionamento;
  • idoneità psico-fisica certificata dal medico di base;
  • assenza di condanne penali e pieno godimento dei diritti civili e politici;
  • disponibilità a seguire un corso di formazione.

Le associazioni di volontariato devono avere sede legale o operativa nel territorio comunale, garantire copertura dell’intero anno scolastico e trasmettere annualmente l’elenco dei volontari attivi.

In entrambi i casi, la scadenza per presentare domanda è fissata al 2 settembre 2025, con consegna a mano all’Ufficio Protocollo o invio via PEC.

AVVISO_PUBBLICO_PER_SINGOLI_VOLONTARIDownload

Attività previste e organizzazione

I Nonni Vigili svolgeranno principalmente due compiti:

  • sorveglianza nei pressi delle scuole dell’infanzia e primarie;
  • accompagnamento degli alunni nel tragitto casa-scuola.

Il regolamento specifica che i volontari agiranno sempre nel rispetto della responsabilità genitoriale. Saranno forniti riconoscimenti visivi obbligatori (tessera, gilet catarifrangente, paletta) e una copertura assicurativa comunale contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

La Polizia Locale si occuperà della selezione, delle formazioni e dell’assegnazione dei turni. È prevista la disponibilità di un numero di volontari superiore al fabbisogno per gestire eventuali assenze.

Le dichiarazioni di Marco Verini

Il presidente della V Commissione consiliare, Marco Verini (Fratelli d’Italia), che ha proposto il ripristino del servizio, ha dichiarato:

«Come già annunciato nel mio intervento in Consiglio, ci tengo a ribadire che l’iniziativa è stata condivisa in primis con il mio gruppo di Fratelli d’Italia, sempre molto attento alle tematiche di sicurezza, con il Sindaco e con tutta l’amministrazione. Ringrazio i colleghi consiglieri che, attraverso i lavori di commissione, hanno contribuito alla realizzazione del regolamento.
Ci sono due aspetti che ritengo fondamentali: il primo riguarda l’obiettivo pratico del ripristino. Sappiamo bene che non è la soluzione definitiva a tutte le forme di inciviltà, ma certamente sarà un ottimo deterrente per garantire maggiore sicurezza ai nostri ragazzi all’ingresso e all’uscita dai plessi scolastici.
Il secondo aspetto è umano e sociale, potrei dire anche romantico: coinvolgere attivamente persone della terza età. Ricordo, quando ero più giovane, la bellezza di vedere questi ‘nonni’ in pettorina impegnarsi, con qualsiasi condizione climatica, per proteggere i nostri ragazzi. In fondo, come si fa a non avere rispetto per un nonno?»

«Abbiamo pubblicato l’avviso per la ricerca di volontari, aperto sia a singoli cittadini sia ad associazioni. Mi auguro, e ci auguriamo tutti come amministrazione, che la risposta sia ampia e partecipata. Una volta individuati i candidati, seguirà un corso di formazione in collaborazione con la Polizia Locale, che poi coordinerà le operazioni quotidiane. L’obiettivo è essere operativi già dall’inizio del nuovo anno scolastico».

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.