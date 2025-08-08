X
venerdì 8 Agosto 2025
“Numero Bianco”: in Molise 62 richieste in un anno per il fine vita

  • Redazione
  • Attualità

MOLISE. Negli ultimi 12 mesi, il servizio gratuito “Numero Bianco” 06 9931 3409, promosso dall’Associazione Luca Coscioni per fornire informazioni e orientamento sul fine vita, ha ricevuto oltre 16.000 richieste, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Il servizio è attivo tutti i giorni e affronta temi come eutanasia e suicidio medicalmente assistito, testamento biologico, interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda.

Le richieste hanno riguardato soprattutto eutanasia e suicidio medicalmente assistito (circa 5 al giorno), ma anche interruzione delle terapie e sedazione palliativa profonda (più di una al giorno). Inoltre, 580 persone (51% donne, 49% uomini) hanno ricevuto informazioni pratiche per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita, in Italia o in Svizzera.

Sulla base della provenienza geografica di chi ha contattato il servizio, è stata elaborata una proiezione regionale ponderata per popolazione. In Molise l’incidenza delle chiamate è significativa, con 22 richieste ogni 100.000 abitanti (62 richieste in totale).

