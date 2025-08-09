Nuovi scuolabus per i comuni molisani

MOLISE. Una grande opportunità per i Comuni molisani delle aree urbane e delle aree interne: la nuova dotazione di scuolabus, da assegnare in seguito a manifestazione di interesse, è una boccata d’ossigeno per diverse comunità.

In arrivo decine di mezzi di trasporto destinati agli studenti di infanzia, primarie e medie: “portiamo a casa un buon risultato”. Così il presidente della Regione Francesco Roberti e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Vincenzo Niro comunicano la pubblicazione da parte della Regione Molise di un Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’assegnazione di scuolabus diesel o elettrici, da 29 posti a sedere + 1 posto accompagnatore + 1 posto autista e con pedana posteriore per l’incarrozzamento disabile.

L’invito è rivolto ai Comuni, singoli o associati, interessati a ricevere in usufrutto gratuito scuolabus omologati per il trasporto di alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie nelle aree urbane e interne.

Gli Enti interessati, cui l’avviso è diretto, potranno presentare le proprie istanze utilizzando l’Allegato “Modello istanza per la Manifestazione di Interesse”, unito all’Avviso di cui al Burm E.S. n. 46 pubblicato oggi.

L’istanza di partecipazione, comprensiva dei documenti indicati nell’Avviso, dovrà pervenire alla Regione Molise, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione sul citato Burm, esclusivamente tramite Pec.