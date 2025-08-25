X
lunedì 25 Agosto 2025
Nuovo ciclo di disinfestazione in città, da stasera a domani

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. La Rieco Sud informa la cittadinanza che, su richiesta del sindaco e dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, saranno effettuati ulteriori interventi di disinfestazione adulticida e larvicida, nonché operazioni di derattizzazione.

Calendario degli interventi:

🔹 Lunedì 25 agosto (notte)
È previsto un intervento di disinfestazione adulticida.
Durante e immediatamente dopo il trattamento, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

  • Tenere chiuse le finestre;
  • Non lasciare cibi o bevande all’aperto;
  • Ritirare panni, indumenti, giocattoli e oggetti posti all’esterno.

🔹 Martedì 26 agosto (mattina)
Verranno eseguiti:

  • Interventi di disinfestazione larvicida, mediante distribuzione di capsule nelle caditoie e nelle aree soggette a ristagno d’acqua, per impedire la schiusa delle uova di zanzara. Le capsule sono innocue per persone, animali e ambiente, ma altamente efficaci nel contrastare la proliferazione delle zanzare.
  • Interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale.

L’intervento larvicida costituisce una misura preventiva fondamentale per ridurre la presenza di zanzare adulte e aumentare l’efficacia dei trattamenti successivi.

Rieco Sud ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione e invita tutti al rispetto delle indicazioni sopra riportate.

