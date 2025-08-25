Nuovo ciclo di disinfestazione in città, da stasera a domani

TERMOLI. La Rieco Sud informa la cittadinanza che, su richiesta del sindaco e dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, saranno effettuati ulteriori interventi di disinfestazione adulticida e larvicida, nonché operazioni di derattizzazione.

Calendario degli interventi:

🔹 Lunedì 25 agosto (notte)

È previsto un intervento di disinfestazione adulticida.

Durante e immediatamente dopo il trattamento, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:

Tenere chiuse le finestre;

Non lasciare cibi o bevande all’aperto;

Ritirare panni, indumenti, giocattoli e oggetti posti all’esterno.

🔹 Martedì 26 agosto (mattina)

Verranno eseguiti:

Interventi di disinfestazione larvicida , mediante distribuzione di capsule nelle caditoie e nelle aree soggette a ristagno d’acqua, per impedire la schiusa delle uova di zanzara. Le capsule sono innocue per persone, animali e ambiente , ma altamente efficaci nel contrastare la proliferazione delle zanzare.

L’intervento larvicida costituisce una misura preventiva fondamentale per ridurre la presenza di zanzare adulte e aumentare l’efficacia dei trattamenti successivi.

Rieco Sud ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione e invita tutti al rispetto delle indicazioni sopra riportate.