Nuovo ciclo di disinfestazione in città, da stasera a domani

TERMOLI. La Rieco Sud informa la cittadinanza che, su richiesta del sindaco e dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, saranno effettuati ulteriori interventi di disinfestazione adulticida e larvicida, nonché operazioni di derattizzazione.
Calendario degli interventi:
🔹 Lunedì 25 agosto (notte)
È previsto un intervento di disinfestazione adulticida.
Durante e immediatamente dopo il trattamento, si raccomanda di osservare le seguenti precauzioni:
- Tenere chiuse le finestre;
- Non lasciare cibi o bevande all’aperto;
- Ritirare panni, indumenti, giocattoli e oggetti posti all’esterno.
🔹 Martedì 26 agosto (mattina)
Verranno eseguiti:
- Interventi di disinfestazione larvicida, mediante distribuzione di capsule nelle caditoie e nelle aree soggette a ristagno d’acqua, per impedire la schiusa delle uova di zanzara. Le capsule sono innocue per persone, animali e ambiente, ma altamente efficaci nel contrastare la proliferazione delle zanzare.
- Interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale.
L’intervento larvicida costituisce una misura preventiva fondamentale per ridurre la presenza di zanzare adulte e aumentare l’efficacia dei trattamenti successivi.
Rieco Sud ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione e invita tutti al rispetto delle indicazioni sopra riportate.