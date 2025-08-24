Nuovo welfare di comunità: al via il bando “Buoni”

TERMOLI. A Termoli prende forma una nuova opportunità di crescita sociale e comunitaria: l’Autorità Urbana ha pubblicato un avviso per il finanziamento di un progetto di innovazione sociale, battezzato con un acronimo che è già una dichiarazione d’intenti, “B.U.O.N.I.”, nei servizi di welfare locale.

L’iniziativa rientra nell’Asse 7 del POR Molise FESR/FSE 2014-2020 e mette a disposizione un contributo complessivo di 45.257,41 euro, destinato a un unico progetto che sappia coniugare innovazione e inclusione, concretezza e visione. L’idea di fondo è semplice ma ambiziosa: rafforzare il sistema di welfare territoriale, dando sostegno a imprese sociali, cooperative, associazioni e organismi del terzo settore che operano nei Comuni di Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni.

Non si tratta solo di fondi, ma di una vera e propria scommessa sul futuro di una comunità che intende rispondere alle fragilità e ai bisogni sociali con strumenti nuovi e soluzioni capaci di creare coesione. I destinatari degli interventi previsti dal bando sono molteplici e rappresentano le diverse fragilità del tessuto sociale: persone in povertà o a rischio povertà, lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, migranti, soggetti diversamente abili, giovani con disagi sociali, anziani, ma anche reti associative impegnate sul fronte dell’inclusione, della sostenibilità ambientale e del benessere animale.

La logica è quella di un welfare di prossimità, che non resti confinato agli schemi dell’assistenza tradizionale, ma che sappia aprirsi a nuovi linguaggi, a nuove pratiche e a un’idea di comunità più solidale. Due gli ambiti principali individuati come terreno d’azione: da un lato i servizi di welfare rivolti a soggetti svantaggiati, con interventi che vanno dall’housing sociale ai percorsi di inserimento lavorativo per disoccupati di lunga durata o persone con disabilità, fino ad attività sportive e culturali rivolte a chi vive situazioni di marginalità; dall’altro i servizi di welfare ambientale e di cura del verde pubblico, intesi non soltanto come manutenzione, ma come occasioni per restituire alla città spazi comuni capaci di generare relazioni, inclusione e partecipazione. In fondo, anche un giardino riqualificato o un parco accessibile possono diventare luoghi di integrazione e di rinascita collettiva. Il bando prevede che il progetto finanziato abbia una durata minima di sei mesi e massima di dieci, con conclusione delle attività entro il giugno 2026 e rendicontazione entro dicembre dello stesso anno.

Sarà una commissione apposita a valutare le candidature, attribuendo punteggi sulla base della qualità progettuale, della coerenza con gli obiettivi fissati, della capacità di coinvolgere i destinatari e di generare impatti positivi sul territorio, ma anche dell’esperienza del proponente e della sostenibilità futura delle azioni. Un’attenzione particolare sarà riservata alla capacità di fare rete e all’uso di metodologie innovative, con la consapevolezza che proprio la collaborazione tra soggetti diversi può moltiplicare gli effetti di un investimento.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 12 settembre 2025, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Termoli e inviandola via PEC. Sarà finanziato un solo progetto, ma in caso di economie residue potrebbero essere rimborsate anche le spese di altri progetti collocati utilmente in graduatoria. Il contributo massimo, poco più di 45mila euro, può sembrare ridotto se confrontato con i grandi capitoli della spesa pubblica, ma per le realtà locali del terzo settore rappresenta un margine fondamentale per trasformare idee in azioni, per dare vita a progetti concreti e per offrire nuove opportunità a chi rischia di restare indietro. La forza di questo avviso non sta solo nelle cifre, ma nella capacità di aprire spazi a iniziative che possano tradursi in storie reali di inclusione, di riscatto e di solidarietà. In un tempo segnato da precarietà economica, solitudine e crescente marginalità, il progetto “B.U.O.N.I.” si presenta come un’occasione preziosa per dimostrare che un altro modello di welfare è possibile, un modello che non si limita ad assistere, ma che crea opportunità e restituisce dignità.

Sarà una sfida per chi deciderà di partecipare, ma anche una responsabilità: trasformare un finanziamento pubblico in un’esperienza collettiva di crescita, dove i numeri si traducono in volti, storie e comunità più coese. Termoli e i comuni dell’area urbana hanno scelto di investire su questo percorso, perché credono che il benessere non possa prescindere dalla solidarietà e che i buoni progetti, quelli capaci di lasciare un segno, siano il miglior investimento per il futuro.