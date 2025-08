PagoPa sanitario, Primiani: «Criticità fondate, servono soluzioni»

CAMPOBASSO. «I fatti danno ragione a chi aveva denunciato l’insidia nascosta nel nuovo sistema PagoPA per le prenotazioni sanitarie. Asrem, in una nota di riscontro inviatami dopo che ho sollevato la vicenda nei giorni scorsi, ha ammesso l’esistenza del problema affermando di essersi attivata per cercare una soluzione». Così il portavoce M5S in Consiglio regionale Angelo Primiani su commissioni PagoPA prenotazioni sanitarie.

«L’Azienda sanitaria regionale ha avviato infatti le trattative con Poste Italiane per stipulare una convenzione con l’obiettivo di eliminare le commissioni a carico dei cittadini. Esattamente quello che era stato segnalato: quei 2 euro extra per ogni prestazione sanitaria pagata presso tabaccherie e uffici postali rappresenterebbero davvero una “tassa occulta” sulla salute dei molisani- prosegue Primiani- Come avevo spiegato alcuni giorni fa, dal primo luglio scorso è scattato l’obbligo del pagamento digitale anche per le prenotazioni sanitarie. Questo si traduce sostanzialmente in un costo aggiuntivo in commissioni su ogni “ricetta” medica, ad esempio per le analisi del sangue. Una autentica beffa per i molisani, che già pagano i ticket sanitari più alti d’Italia.

Stando a quanto riferitomi dall’Asrem, “è stata richiesta a Poste Italiane la disponibilità alla stipula di una convenzione al fine di concordare le modalità correttive delle criticità rilevate”. Parole che non nascondono la sostanza: quelle criticità sono reali e vanno affrontate.

Ora la questione è nelle mani dei tecnici, ma il principio mi sembra chiaro: l’innovazione tecnologica non può gravare sulle tasche dei cittadini, specialmente i più vulnerabili. Resta da capire se Poste Italiane accetterà o se bisognerà trovare un altro modo per evitare che siano i cittadini a farsi carico di questi costi.

Una cosa però è certa: una modernizzazione che penalizza i più deboli non è progresso, è solo un modo elegante per far pagare di più chi ha già poco. Ma il diritto alla salute non dovrebbe ammettere disparità di alcun tipo. E su questi temi continueremo a tenere sempre alta l’attenzione».