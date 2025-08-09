Palazzo Ducale plaude alla decisione di completare la nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri

LARINO. L’amministrazione comunale di Larino esprime soddisfazione per la decisione di completare la realizzazione della nuova caserma dell’Arma dei Carabinieri, a Larino. «Nel 2006 il Comune di Larino concesse un suolo per la realizzazione di due edifici: uno destinato alla nuova caserma per la Compagnia dei Carabinieri di stanza a Larino, l’altro agli alloggi per il personale dell’Arma. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi, fu completata e collaudata soltanto la struttura in cemento armato del primo edificio, mentre i lavori vennero sospesi.

Con l’insediamento della prima giunta Puchetti, l’amministrazione ha avviato un dialogo costruttivo con il Comando della Compagnia locale e il Comando Provinciale dei Carabinieri, assumendosi l’impegno di riattivare il progetto in collaborazione con il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata. Dopo anni di lavoro e la risoluzione di diverse problematiche — tra cui la regolarizzazione della cessione delle aree e la ridefinizione della distribuzione interna della caserma — si è finalmente giunti a una svolta: il completamento dell’opera può ripartire, con la certezza dei fondi necessari e un cronoprogramma di massima per la consegna.

L’amministrazione comunale accoglie con grande soddisfazione la notizia del passaggio dell’immobile al Provveditorato, che potrà ora disporre gli atti necessari per il completamento dell’intervento.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli enti e le istituzioni che hanno contribuito alla ripartenza di questo importante progetto per Larino e per l’intero territorio: l’Arma dei Carabinieri, il Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Demanio dello Stato. L’amministrazione comunale, nei limiti delle proprie possibilità, continuerà a offrire piena collaborazione affinché l’opera venga finalmente realizzata».