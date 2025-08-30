Parte l’anno scolastico 2025/2026: il messaggio della Chimisso

TERMOLI. Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, previsto come di consueto a settembre, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso, ha rivolto un videomessaggio di augurio e incoraggiamento alle comunità scolastiche della regione. Le attività didattiche per gli studenti riprenderanno ufficialmente il 15 settembre.
Intanto, dall’USR arrivano anche i dati relativi alle nuove immissioni in ruolo per l’anno in corso. In Molise sono state autorizzate:
- 48 assunzioni tra scuola primaria e infanzia (posti comuni e di sostegno);
- 60 docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado;
- 24 posti per l’insegnamento della religione cattolica;
- 53 assunzioni tra il personale ATA, che comprende figure amministrative, tecniche e ausiliarie.