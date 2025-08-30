X
sabato 30 Agosto 2025
Cerca

Parte l’anno scolastico 2025/2026: il messaggio della Chimisso

  • Redazione
  • Attualità, Video

TERMOLI. Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico, previsto come di consueto a settembre, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Maria Chimisso, ha rivolto un videomessaggio di augurio e incoraggiamento alle comunità scolastiche della regione. Le attività didattiche per gli studenti riprenderanno ufficialmente il 15 settembre.

Intanto, dall’USR arrivano anche i dati relativi alle nuove immissioni in ruolo per l’anno in corso. In Molise sono state autorizzate:

  • 48 assunzioni tra scuola primaria e infanzia (posti comuni e di sostegno);
  • 60 docenti per le scuole secondarie di primo e secondo grado;
  • 24 posti per l’insegnamento della religione cattolica;
  • 53 assunzioni tra il personale ATA, che comprende figure amministrative, tecniche e ausiliarie.

TermoliOnline.it Testata giornalistica
Reg. Tribunale di Larino N. 02/2007 del 29/08/2007 – Num. iscrizione ROC:30703
Direttore Reponsabile: Emanuele Bracone

Editore: MEDIACOMM srl
Via Martiri della Resistenza, 134 – 86039 TERMOLI(CB)
P.Iva 01785180702

 

Informazioni

Seguici sui Social Network

Facebook-f X-twitter Youtube Whatsapp Facebook-messenger

Copyright © 2025 Termolionline.it - tutti i diritti riservati.