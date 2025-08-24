X
domenica 24 Agosto 2025
Penultima domenica d’agosto tra sole, nuvole e qualche pioggia leggera

  • Redazione
  • Attualità

TERMOLI. Oggi in Molise e a Termoli il cielo mostra alternanza di sole e nuvole. Si prevedono qualche goccia di pioggia isolata e vento leggero; l’aria resta discreta e le temperature moderate rendono la giornata piacevole.

La passeggiata ecologica di Plastic Free con Greta Ferro è annullata.Nel corso della giornata, il sole tornerà a farsi vedere tra le nuvole, mentre le condizioni meteo rimarranno variabili, senza grandi cambiamenti. Il mare invita ancora a un tuffo, e la giornata mantiene quel tono estivo tipico di questa parte della stagione.

