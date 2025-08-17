X
domenica 17 Agosto 2025
Pescherecci agli ormeggi, il “fermo” non risolve i problemi ma li aumenta

  Emanuele Bracone
TERMOLI. Agosto a Termoli celebra la pesca: tra la festa di San Basso, il turismo e la Sagra del pesce, il mare è protagonista. Il fermo biologico, iniziato oggi, solleva riflessioni su un settore vitale per l’identità locale. Le difficoltà economiche, i ritardi negli indennizzi e il caro gasolio mettono in crisi le imprese.

Nonostante il calo dei pescherecci, la marineria resta centrale. Serve una filiera locale solida, dal pescato alla tavola, per valorizzare la ristorazione marinara. Il mercato ittico può diventare un polo attrattivo, ma servono meno restrizioni europee e più tutela contro la concorrenza sleale.

