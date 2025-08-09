Più sicurezza in strada col ritorno dei “Nonni Vigili”

TERMOLI. Mancano ancora 5 settimane, ma se l’avviso di prossima pubblicazione sarà efficace, dalla ripresa dell’anno scolastico riavremo i Nonni Vigili in servizio.

Il “Regolamento Nonni Vigili” approvato dal Comune di Termoli rappresenta una risposta concreta a esigenze sia di sicurezza che di inclusione sociale. Attraverso questo regolamento, l’amministrazione mira non solo a rafforzare la protezione dei minori nelle ore più delicate dell’ingresso e dell’uscita da scuola, ma anche a valorizzare il ruolo attivo delle persone anziane all’interno della comunità. Analizziamo di seguito i punti salienti di questo regolamento, evidenziandone i principi, le modalità operative e le implicazioni sociali.

Finalità sociali e obiettivi del servizio

Il servizio dei “Nonni Vigili” è pensato come una forma di volontariato riservata a cittadini tra i 55 e i 75 anni, pensionati, residenti o membri di associazioni del territorio comunale. I destinatari dell’iniziativa, dunque, sono persone che hanno già vissuto ampie esperienze di vita e che possono, tramite il loro contributo, continuare a sentirsi utili e coinvolti nella vita della comunità. Lo scopo primario è mettere al sicuro i bambini e gli studenti nei momenti più critici, come quello dell’entrata e dell’uscita da scuola, riducendo i pericoli legati a traffico e situazioni di potenziale rischio.

Contemporaneamente, il regolamento riconosce la valenza sociale di questo ruolo: coinvolgere gli anziani in attività pregne di significato contribuisce ad arginare fenomeni di isolamento e inattività, promuovendo il benessere e la coesione sociale. La presenza vigile e amichevole di queste figure rende i territori più sicuri, accoglienti e solidali.

Descrizione delle attività

Il servizio, gratuito e volontario, prevede due attività principali: la sorveglianza nei pressi delle scuole dell’infanzia e primarie, e l’accompagnamento degli alunni durante il tragitto casa-scuola. I Nonni Vigili non solo offrono una tutela fisica nei confronti degli studenti, ma rappresentano anche una guida morale e comportamentale. Tuttavia, il compito si svolge sempre nel rispetto della responsabilità in capo ai genitori o a chi ne fa le veci, come ulteriormente precisato nel regolamento.

La selezione degli aspiranti volontari si basa su criteri di idoneità psico-fisica, assenza di precedenti penali, residenza o appartenenza ad associazioni locali e disponibilità a seguire specifici corsi di formazione tenuti dalla Polizia Locale. Questo percorso garantisce standard qualitativi e serietà nell’erogazione del servizio.

Organizzazione e coordinamento

L’organizzazione del servizio è affidata alla Polizia Locale, che si occupa della gestione complessiva e del coordinamento delle attività. Il Comandante della Polizia Municipale svolge una funzione centrale: gestisce le procedure di candidatura, verifica i requisiti, assegna le postazioni e gli orari, coordina la formazione e tiene traccia delle presenze tramite fogli giornalieri di rilevazione.

La durata degli incarichi è fissata in due anni, prorogabili, mentre viene garantita la presenza di un numero di volontari superiore al fabbisogno, al fine di coprire eventuali assenze. La tempestiva comunicazione di impedimenti, malattie o assenze è prevista come obbligatoria da parte dei Nonni Vigili.

Aspetti normativi, comportamentali e assicurativi

Un elemento di rilievo è il richiamo esplicito alle norme di comportamento contenute nel Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici. Questo dettaglio sottolinea la serietà e la responsabilità richieste ai volontari, che pur operando a titolo gratuito agiscono nell’interesse pubblico. Vengono inoltre dotati di adeguati elementi di riconoscimento (tessera, gilet catarifrangente, paletta), da indossare obbligatoriamente per essere facilmente individuabili dalla cittadinanza.

Dal punto di vista assicurativo, il regolamento stabilisce che il Comune si fa carico di stipulare polizze a tutela dei volontari contro il rischio di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Ciò tutela sia il volontario che la collettività a fronte di eventuali danni cagionati o subiti durante lo svolgimento del servizio.

Collaborazione con le associazioni e adattabilità del regolamento

La normativa prevede anche la possibilità per l’Amministrazione di affidare il servizio ad associazioni di volontariato, promuovendo così una collaborazione ancora più stretta tra istituzioni e terzo settore. In tal caso, le associazioni sono tenute a garantire la copertura assicurativa e la comunicazione dei nominativi dei volontari, con possibilità di concessione di contributi per le spese assicurative.

Infine, l’entrata in vigore del regolamento è determinata secondo quanto stabilito dallo Statuto comunale, rendendo il dispositivo adattabile alle necessità future dell’ente.

Conclusioni

Il Regolamento Nonni Vigili di Termoli si colloca come esempio virtuoso di politica locale capace di integrare sicurezza, solidarietà intergenerazionale e partecipazione civica. Attraverso regole chiare e procedure trasparenti, valorizza il ruolo delle persone anziane, offrendo un modello replicabile in altri comuni. Un servizio che non solo protegge i più piccoli, ma restituisce agli anziani un ruolo pubblico, alimentando rispetto e dialogo tra generazioni.