giovedì 21 Agosto 2025
Plastic Free: volontari contro inquinamento da plastica e mozziconi

  • Redazione
  • Attualità

CAMPOMARINO LIDO. Domenica 31 agosto, Campomarino Lido ospiterà un evento speciale dedicato all’ambiente e alla sensibilizzazione contro l’inquinamento da plastica e mozziconi: l’iniziativa Plastic Free è aperta a tutti e promette di trasformare una semplice mattinata in un gesto concreto per il bene del territorio.

Il ritrovo è fissato alle ore 9, e a ogni partecipante verrà consegnato un bicchiere di carta, simbolo dell’impegno collettivo. L’obiettivo? Riempirlo di mozziconi di sigaretta raccolti lungo la spiaggia e nelle aree circostanti.

A fine evento, chi riconsegnerà il bicchiere pieno riceverà in omaggio un cono gelato o un’altra golosità offerti come segno di gratitudine per il contributo alla pulizia del litorale.

Ogni partecipante avrà diritto a un solo premio, ma il vero riconoscimento sarà vedere Campomarino più pulita e accogliente. Per partecipare è consigliata l’iscrizione, così da garantire l’organizzazione e la distribuzione dei materiali. Invitate amici, familiari e chiunque voglia fare la differenza: portate con voi guanti da giardinaggio o pinze per la raccolta e siate puntuali.

Un piccolo gesto può generare un grande cambiamento, e questa domenica sarà l’occasione perfetta per dimostrarlo.

