mercoledì 13 Agosto 2025
Presunto lupo avvistato a Rio Vivo, segnalato ai Carabinieri Forestali

TERMOLI. Si susseguono le segnalazioni di canidi nella città di Termoli. All’apparenza un lupo, ma come ci hanno riferito i Carabinieri Forestali, occorrerebbe un esame del Dna per certificarne la presenza in forma ufficiale.

Stamani, è stata una nostra lettrice nella zona di Rio Vivo a inviarci la documentazione, che abbiamo girato proprio al comando di contrada Porticone, con l’avvistamento che viene inserito nel circuito interno dei Forestali.

«Si muoveva con un silenzio mai visto», ha riferito la residente, che ha confermato come il presunto lupo si dirigesse verso i giardini.

