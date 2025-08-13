Primi due pazienti positivi al virus West Nile in Molise, ricoverati all’ospedale Veneziale di Isernia

ISERNIA. Due casi di confermata positività al virus West Nile nella provincia di Isernia. Entrambi i pazienti sono ricoverati all’ospedale Veneziale della cittadina pentra.

Una condizione all’attenzione della Azienda Sanitaria Regionale del Molise che non aveva escluso la possibilità di infezione e che da giorni si è ormai attivata con la costituzione di un Comitato Arbovirosi, un board dedicato al controllo e al monitoraggio costante.

Le diverse Strutture coinvolte nel Comitato Aziendale stanno operando nell’ambito delle proprie competenze. In particolare, il Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione dell’Asrem ha avviato le indagini epidemiologiche sul territorio attivando le profilassi previste.

L’Asrem ribadisce che “è fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo. Nell’80% dei casi l’infezione decorre senza sintomi; nel 20% può causare disturbi lievi, spesso simili ad altre malattie, mentre solo nell’1% si osserva un interessamento neurologico (meningite, encefalite, mielite), con una mortalità che in tali forme può arrivare al 10%.”