Primo decesso in Molise col virus West Nile, è morto un 89enne ricoverato all’ospedale di Isernia

ISERNIA. È morto nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Veneziale” di Isernia un uomo di 89 anni, residente a Venafro, risultato positivo al virus West Nile.

Ricoverato una settimana fa con sintomi sospetti, l’anziano – sposato e padre di una figlia – soffriva già di altre patologie che hanno complicato il decorso della malattia. La conferma dell’infezione è arrivata dopo che, lo scorso agosto, le autorità sanitarie avevano individuato un pool di zanzare infette proprio nell’area venafrana, segnalando un rischio concreto per la popolazione. Si tratta del primo decesso in Molise causato dal virus, che nella maggior parte dei casi si manifesta in forma lieve, ma può diventare letale per soggetti fragili.

Il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale alla famiglia dell’uomo, sottolineando come purtroppo il paziente sia rientrato in quell’1% dei casi in cui il virus si rivela fatale. Nel frattempo, il Comune ha intensificato le misure di prevenzione: negli ultimi quindici giorni sono stati effettuati tre interventi straordinari di disinfestazione, e ne sono previsti altri nei prossimi giorni.

“Continueremo a tenere alta la guardia”, ha dichiarato Ricci, rassicurando i cittadini sull’impegno costante dell’amministrazione per contenere il rischio e tutelare la salute pubblica.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla diffusione del virus West Nile, trasmesso principalmente dalle zanzare, e ha spinto le autorità a ribadire l’importanza della prevenzione, invitando la popolazione a evitare ristagni d’acqua e a collaborare attivamente con le istituzioni.