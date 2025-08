TERMOLI. Per Matteo D’Errico (Psi): “Il decoro urbano è il biglietto da visita di ogni comune, ma non può fermarsi al solo centro storico o al corso principale.

Pulizia e decoro devono rispettare l’intero territorio, ogni quartiere, ogni strada, ogni periferia.

Davanti ad uno dei luoghi simbolo della città, il Santuario di Santa Maria della Vittoria, conosciuto dai termolesi come Madonna a Lungo, tuttora giace un materasso che avrebbero dovuto ritirare il 21 luglio scorso, 16 giorni fa.

In via Firenze sono accatastati sul marciapiede, da 10 giorni, dei mobili con ritiro previsto il 27 luglio. Due casi non isolati.

Il mantenimento e il miglioramento del decoro urbano sono competenze dell’amministrazione comunale. E la situazione in termini di decoro urbano della città è quella che, purtroppo, appare.

Il Partito Socialista Italiano continuerà a vigilare e denunciare».