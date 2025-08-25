Pulizia della statua subacquea di San Pio alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Torna per la sesta edizione l’atteso appuntamento con la Pulizia della Statua di San Pio, un’iniziativa che unisce passione per il mare, spiritualità e senso civico in uno scenario unico: le acque cristalline delle Isole Tremiti. L’evento, aperto a tutti i subacquei brevettati e anche a chi desidera contribuire restando a bordo dell’imbarcazione o in superficie, è completamente gratuito e coordinato dalla Marlintremiti, che fornirà l’organizzazione e gli strumenti necessari per la pulizia, come spazzole e raschietti.

Il programma si apre sabato 30 agosto alle ore 19 presso la sede della Marlintremiti o sulla terrazza dell’Hotel Eden, dove si terrà un incontro introduttivo dedicato alla storia della statua di San Pio e al suo suggestivo posizionamento subacqueo. Seguirà un briefing tecnico sulle attività previste per il giorno successivo, utile a tutti i partecipanti per comprendere le modalità operative e di sicurezza.

Domenica 31 agosto, alle ore 8:30, si partirà dalla banchina di San Domino per raggiungere Caprara, luogo in cui è custodita la statua. Alle 8:40, prima di iniziare le operazioni, ci sarà un momento di raccoglimento e benedizione guidato da don Dino, parroco delle Isole Tremiti, che accompagnerà spiritualmente i volontari in questa esperienza di cura e rispetto. Alle 9:00 prenderanno il via le attività di pulizia vera e propria, durante le quali i partecipanti si immergeranno per rimuovere alghe e incrostazioni dalla statua, restituendole il suo splendore originario. La giornata si concluderà alle ore 10 con il rientro alla banchina di San Domino.

Un’occasione preziosa per vivere il mare in modo consapevole, contribuire alla tutela del patrimonio sommerso e condividere un gesto di devozione collettiva. Chi partecipa non solo si immerge nelle acque delle Tremiti, ma anche in una comunità che crede nel valore della memoria, della bellezza e della solidarietà.