domenica 24 Agosto 2025
Quasi 3mila vaschette servite e divertimento: la Sagra del Pesce è una grande festa popolare

TERMOLI. Cala il sipario sulla Sagra del Pesce di Termoli, giunta alla sua 66ª edizione. Ieri sera, 23 agosto, il porto si è trasformato in una grande piazza sul mare, affollata da migliaia di persone accorse per gustare la tradizione più amata dell’estate termolese.

Dietro le quinte, a fare la differenza sono state ancora una volta le “signore del porto”, così ribattezzate e riconoscibili anche dalla maglietta che portano con orgoglio. Sono loro le vere colonne dell’evento: da giorni al lavoro, hanno preparato e distribuito fino oltre 2.850 vaschette di pesce fritto, tra seppie, gamberi e paranza, mantenendo viva un’usanza nata alla fine degli anni ’50 dai pescatori della città.

Code al botteghino sin dal tardo pomeriggio e fino a tarda serata, solo l’attesa dei fuochi ha smorzato la fila, ma di pesce da servire non ne era rimasto più.

Il menù, semplice e popolare (10 euro a porzione), ha richiamato residenti e turisti che hanno affollato le panche sistemate fino al molo dei pescherecci. A fare da cornice non solo il profumo della frittura, ma anche la musica del dj set di Alex Latino, lo spettacolo di Miss do Brasil e un trascinante party anni ’90, che ha trasformato la serata in una festa di comunità.

A mezzanotte, come da tradizione, il cielo sopra al porto e al borgo antico si è acceso con lo spettacolo dei fuochi d’artificio, in una notte speciale segnata dalla Luna Nera, che ha reso ancora più magica l’atmosfera.

La Sagra del Pesce saluta così l’estate 2025 con un’edizione che ha saputo coniugare gusto, musica e tradizione. regalando a Termoli e ai suoi ospiti una due giorni indimenticabile, sospesa tra i sapori del mare e la poesia del cielo.

