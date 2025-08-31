Raccolti quasi 17mila mozziconi al Lido… e meno male che ieri ha piovuto

CAMPOMARINO LIDO. Raccolti quasi 17.000 mozziconi per proteggere il mare e il futuro.

Alle 10:30 di oggi, 31 agosto 2025, si è conclusa con successo una significativa iniziativa ambientale a Campomarino Lido: una raccolta di mozziconi di sigaretta promossa da Plastic Free, sotto la guida del referente locale Giuliano Quacquaruccio. L’evento ha visto la partecipazione attiva di Agnese Catalano, referente provinciale di Chieti e di Vasto, e Floriana Catalano, referente di San Salvo, insieme a decine di volontari provenienti da diverse regioni italiane, molti dei quali proprietari di seconde case nella località molisana.



Nonostante la forte pioggia del giorno precedente, che ha trascinato migliaia di mozziconi nei tombini e, di conseguenza, nel mare, i volontari sono riusciti a raccogliere circa 17.000 cicche. Un numero impressionante, ma che lascia intuire quanto ancora sfugga alla pulizia e finisca per contaminare l’ecosistema marino con le sostanze chimiche contenute nei filtri.

Un piccolo premio, un grande messaggio Ogni volontario ha riconsegnato il proprio bicchiere pieno di mozziconi ricevendo in cambio un cono gelato o un altro omaggio offerto da un bar locale. Ma il vero riconoscimento, come sottolineano gli organizzatori, è simbolico: “Il premio più grande sarà quando un bambino dirà: grazie nonno, grazie mamma, grazie zio, per quello che avete fatto per me.”

Un gesto per le generazioni future L’iniziativa ha ribadito un messaggio potente: la tutela dell’ambiente non è solo una responsabilità presente, ma un investimento per il futuro. Campomarino Lido oggi ha dimostrato che la cittadinanza attiva, la collaborazione tra territori e la sensibilizzazione possono fare la differenza.

Plastic Free continua a essere un punto di riferimento per chi vuole agire concretamente contro l’inquinamento. E oggi, grazie a questa raccolta, il mare ha respirato un po’ di più.