Randagismo e polemiche, il sindaco Mele fa mea culpa

COLLETORTO. Dopo le accese polemiche sollevate sui social, per l’avviso contro il randagismo a Colletorto, il sindaco Cosimo Damiano Mele ha chiarito pubblicamente che non si tratta di un’ordinanza, bensì di un semplice avviso, scritto con toni troppo perentori.

Ha ammesso che il messaggio è stato formulato male e ha spiegato che l’intento era quello di sensibilizzare la cittadinanza sul problema dei branchi di cani randagi, non di minacciare sanzioni.



Il caso ha acceso il dibattito sulla gestione del randagismo, con molti cittadini e attivisti che hanno sottolineato come il divieto assoluto di nutrire gli animali sia contrario alla legge nazionale 281/1991, che impone ai Comuni di occuparsi della cattura, sterilizzazione e ricovero dei cani vaganti.