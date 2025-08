Responsible Spa: «Nessuna irregolarità sul Durc»

CAMPOBASSO. Sulla vertenza Responsible Spa, interviene direttamente la Società, che attesta come sul Durc: “Il documento è regolare e valido. Nessun ostacolo alla liquidazione delle somme dovute”.

«Responsible S.p.A. smentisce categoricamente ogni ipotesi di irregolarità relativa al proprio Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il Durc della Società è assolutamente regolare, valido e in corso di efficacia, come da documentazione ufficiale allegata.

Pertanto, non sussiste alcun impedimento, di alcun tipo, alla liquidazione delle somme dovute da parte delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dalla normativa vigente.

In un contesto in cui la trasparenza e il rispetto delle regole rappresentano un dovere morale prima ancora che legale, Responsible S.p.A. ribadisce con fermezza il proprio impegno quotidiano per la tutela della salute pubblica e il corretto rapporto con le istituzioni.

Per chiarezza e correttezza verso cittadini, enti e operatori, alleghiamo il Durc in corso di validità, a conferma della piena regolarità contributiva della Società».