Revocata l’ordinanza sui cinghiali, ora tocca alla Regione

TERMOLI. il Comune ha revocato l’ordinanza di abbattimento. A pochi mesi dall’allarme lanciato per la presenza di cinghiali nel quartiere Porticone e in altre zone di Termoli, l’amministrazione comunale ha deciso di revocare l’ordinanza che autorizzava il prelievo selettivo degli animali. Con il provvedimento firmato dal sindaco Balice il 22 agosto 2025.

La prima ordinanza era stata varata il 25 aprile, dopo settimane di segnalazioni di branchi di cinghiali avvistati non solo nelle aree periferiche, ma anche lungo strade interne come via Pertini, via Volturno, via Mantova, via Firenze e via Torino. Una situazione che aveva alimentato timori per l’incolumità pubblica e per la sicurezza stradale, inducendo l’ente di via Sannitica a permettere un intervento mirato di contenimento. Oggi, però, il quadro appare diverso. La frequenza degli avvistamenti è notevolmente diminuita e, nel frattempo, la Regione Molise ha attivato in maniera strutturata i propri strumenti di controllo faunistico. Dallo scorso 16 giugno, infatti, sono operative le attività di selecontrollo gestite dall’Osservatorio regionale tecnico-scientifico, con la collaborazione di coadiutori abilitati e sotto il coordinamento del Servizio Attività Venatoria.

Un sistema che consente ai cittadini di segnalare criticità legate alla presenza della fauna selvatica anche in contesti urbani o periurbani, garantendo così risposte tempestive e coordinate. Il provvedimento comunale prende atto proprio di questa novità. Non essendoci più una “mancanza di misure operative ed esecutive” da parte della Regione, viene meno la necessità di un intervento straordinario in capo al Comune.

La gestione dei cinghiali resta ora nelle mani dell’ente regionale, che ha predisposto un piano di prelievo per il 2025 – approvato lo scorso giugno – con l’obiettivo di mantenere la popolazione animale in equilibrio con l’ambiente e di ridurre i rischi per agricoltura e sicurezza stradale. La decisione si inserisce in un quadro normativo complesso, che spazia dalla legge nazionale sulla fauna selvatica alla normativa regionale del 1993, fino al Piano regionale di interventi urgenti approvato negli ultimi anni. Tutti strumenti che, pur nel rispetto della biodiversità, consentono azioni mirate di contenimento per prevenire danni e incidenti. Per i residenti di Termoli, e in particolare per chi vive nel quartiere Porticone, resta alta l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni ha interessato gran parte del Molise e non solo, con conseguenze spesso pesanti per agricoltori e automobilisti. Ora la partita passa alla Regione e al sistema di monitoraggio messo in campo.