Riaperto il canale di accesso al porto turistico di Marina di Santa Cristina

CAMPOMARINO. Dopo i recenti lavori di ripristino, è nuovamente accessibile il canale di ingresso al porto turistico “Marina di Santa Cristina”, nel Comune di Campomarino. La riapertura è stata formalizzata con una nuova ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto di Termoli, a firma del Comandante, Capitano di Fregata Giuseppe Panico.

Il provvedimento segue la comunicazione ufficiale del Comune di Campomarino circa l’ultimazione degli interventi, certificati dal direttore dei lavori, arch. Michelangelo Santangelo, e verificati nel corso di un sopralluogo congiunto svolto il 6 agosto dal personale militare della Guardia Costiera, insieme agli operatori comunali.

L’ordinanza stabilisce che, a partire dal 7 agosto, le operazioni di ingresso e uscita delle imbarcazioni attraverso la canaletta dovranno rispettare quanto già previsto dalla precedente ordinanza n. 014/2003. Contestualmente, viene revocata l’ordinanza n. 014/2025, che aveva interdetto l’utilizzo del canale per ragioni di sicurezza durante i lavori.

Il provvedimento, adottato in osservanza del Codice della Navigazione e delle normative nazionali e regionali in materia di sicurezza marittima, mira a garantire la tutela della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Restano a carico dell’amministrazione comunale – in qualità di concessionario – gli obblighi di conformità a tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, inclusa l’efficienza degli impianti antincendio ed elettrici del porto.

L’ordinanza è disponibile sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it), nella sezione dedicata.