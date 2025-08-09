Riaperto il porto turistico “Marina di Santa Cristina”

CAMPOMARINO. Il sindaco Norante e l’amministrazione comunale di Campomarino hanno reso noto che con l’ordinanza n.043-2025 emanata dalla Capitaneria di Porto di Termoli, viene ufficializzata la riapertura del Porto Turistico “Marina di Santa Cristina”, a seguito del completamento dei lavori di dragaggio della canalina di accesso e uscita.

L’intervento, resosi necessario per garantire la sicurezza della navigazione e l’efficienza dei servizi portuali, è stato eseguito con attenzione e a regola d’arte, grazie alla collaborazione tra gli uffici tecnici comunali e gli addetti incaricati.

L’Amministrazione esprime grande soddisfazione per il ritorno alla piena operatività del porto, una risorsa fondamentale per il turismo, la nautica da diporto e l’economia locale. La riapertura consente infatti di offrire nuovamente agli utenti un servizio sicuro e funzionale, in linea con gli standard attesi.

Invitiamo cittadini, turisti e diportisti a tornare a vivere e frequentare il nostro porto, che rappresenta un punto di riferimento per tutta la costa adriatica.