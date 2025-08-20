TERMOLI. Rieco Sud interviene dopo l’abbandono di rifiuti vicino all’ospedale.

Termoli continua a fare i conti con l’inciviltà di chi, incurante delle regole e del decoro urbano, abbandona rifiuti in strada e nelle aree pubbliche. L’ennesimo episodio si è verificato, in pieno giorno, nel parcheggio dell’ospedale cittadino, dove sono state rinvenute cassette di plastica, sacchi neri e sporcizia di ogni genere.

Il personale di Rieco Sud, gestore del servizio di igiene urbana, è intervenuto tempestivamente già questa mattina, ripulendo l’area e restituendo ordine e decoro. «Il nostro impegno è costante – sottolinea il direttore di Rieco Sud, Angelo Di Campli – ma senza la collaborazione dei cittadini è una lotta impari».

La situazione diventa ancora più critica con l’arrivo dell’estate, quando a Termoli, località turistica e di mare, la popolazione cresce sensibilmente grazie all’arrivo di villeggianti e visitatori. Un flusso che porta inevitabilmente a un incremento della produzione di rifiuti e che rende ancor più intollerabili gli abbandoni indiscriminati.

Episodi come quello accaduto davanti all’ospedale non sono purtroppo isolati: ogni giorno vengono segnalati rifiuti lasciati in maniera incivile in diverse zone della città. Un residente racconta con amarezza: «Mostrare simili scenari a chi sceglie Termoli per trascorrere le vacanze è un biglietto da visita che non ci meritiamo».

Anche dal mondo sanitario arriva l’indignazione: «È inaccettabile che chi viene in ospedale si trovi davanti a cumuli di immondizia abbandonati con noncuranza da chi non ha rispetto per Termoli – commenta un operatore –. Serve maggiore responsabilità da parte di tutti».

Allo stesso tempo, è giusto sottolineare che sono tanti i cittadini di Termoli che dimostrano quotidianamente grande senso civico, rispettando le regole della raccolta differenziata e contribuendo a mantenere pulita la città. Molti residenti, con attenzione e responsabilità, rappresentano un esempio positivo, che conferma quanto la cura per l’ambiente e il decoro urbano siano valori condivisi.

A supporto del lavoro quotidiano delle squadre Rieco Sud, sempre pronte a ripulire, sono entrate in azione anche le guardie ambientali, che intensificheranno i controlli sul territorio per individuare e sanzionare i responsabili. «Chi abbandona rifiuti non solo commette un illecito – spiega un volontario delle guardie – ma danneggia l’intera comunità. Non resteremo a guardare».

Il Comune ricorda che sono attivi centri di raccolta e servizi dedicati proprio per evitare questi episodi e ribadisce che le sanzioni per i trasgressori saranno applicate con rigore.

L’appello, ancora una volta, è chiaro: non lasciare che l’inciviltà quotidiana di pochi metta in ombra gli sforzi di chi lavora senza sosta per mantenere Termoli pulita e accogliente.