Riparte l’iter per completare la nuova caserma a Larino

LARINO. È stato ufficialmente avviato il percorso per realizzare la nuova caserma dei Carabinieri di Larino, in provincia di Campobasso, con il completamento della costruzione di un edificio pubblico rimasto incompiuto per anni. Lo stabile di circa 3500 mq, situato in Contrada Monte Altino, è stato consegnato in uso governativo dall’Agenzia del Demanio al Ministero dell’Interno che lo ha a sua volta trasferito al Provveditorato alle Opere Pubbliche per progettare le attività di completamento dell’opera. I lavori prevedono un investimento di circa 4,9 milioni di euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per 3,9 milioni di euro) e dal progetto “C.A.S.A. del Carabiniere” (per un milione di euro).

L’intervento punta a restituire piena funzionalità alla struttura, offrendo all’Arma una sede più moderna e adeguata alle esigenze operative. Oltre a rafforzare il presidio sul territorio, la nuova Caserma permetterà di eliminare i costi di locazione passiva, che oggi superano i 100 mila euro annui. Un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni per valorizzare il patrimonio pubblico e rispondere alle esigenze della collettività.