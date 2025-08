Roberti: «La processione a mare di San Basso rappresenta l’anima più autentica di Termoli»

TERMOLI. In occasione delle celebrazioni in onore di San Basso, Patrono della città di Termoli e della Diocesi, il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte alla solenne cerimonia, partecipando con profonda emozione alla suggestiva processione a mare, tradizione di questa sentita festività.

Il presidente Roberti, salutando il ‘primo San Basso’ del vescovo Claudio Palumbo, ha sottolineato l’importanza di una ricorrenza che non è soltanto un momento di devozione religiosa, ma anche un simbolo di identità e cultura per la comunità termolese e per l’intero Molise.

“La processione a mare di San Basso – ha dichiarato Roberti – rappresenta l’anima più autentica di Termoli e del nostro territorio. È una manifestazione che unisce fede, tradizione e comunità, valorizzando le nostre radici e rafforzando il senso di appartenenza che ci lega alla nostra terra.

La cerimonia, caratterizzata da una straordinaria partecipazione di cittadini, autorità e turisti, ha confermato ancora una volta il profondo legame tra la città adriatica e il suo Santo Patrono, sottolineando ancora una volta le peculiarità delle tradizioni di ogni singola comunità del nostro Molise”.