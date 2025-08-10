Sabbie Mobili Festival 2025: l’attesa per gli Effeil 65, servizio navetta a Petacciato

PETACCIATO. Stasera, domenica 10 agosto, torna l’appuntamento più atteso dell’estate sulla spiaggia di Petacciato Marina: il Sabbie Mobili Festival, che nell’edizione 2025 ospita gli Eiffel 65 per una tappa del loro Summer Tour celebrativo dei 25 anni di carriera. Un evento gratuito, dedicato a tutta la comunità e agli appassionati di musica dance italiana, pronto a coinvolgere migliaia di persone tra ritmi, divertimento e la magia del mare

Il servizio navetta dedicato al Festival

Per agevolare la partecipazione di residenti, cittadinanza dei luoghi limitrofi e turisti, il Sabbie Mobili Festival ha organizzato un servizio navetta speciale: questa sera la navetta partirà dalla zona Artigianale alle ore 20:30 e garantirà la prima corsa verso la location, permettendo anche ai non residenti di usufruire comodamente del trasporto. Dopo la fermata iniziale, il servizio proseguirà sulle consuete tappe per facilitare l’arrivo alla spiaggia e agli spettacoli.

Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta all’esigenza di mobilità sostenibile e di inclusività: facilitare l’accesso al festival senza il pensiero dei parcheggi o del traffico, favorendo la partecipazione di tutti.

Un’edizione speciale ricca di musica e atmosfera

Sul palco del Sabbie Mobili stasera saliranno gli Eiffel 65, vera icona della dance, insieme ad altri ospiti già annunciati. Il Festival è da anni simbolo dell’estate molisana, capace di attirare pubblico da ogni parte della regione e non solo, grazie anche agli eventi collaterali, agli spazi di ristoro e agli stand artistici che animano il litorale.