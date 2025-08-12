Sagra del Pesce 2025: l’ordinanza per l’area portuale

TERMOLI. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha emesso l’Ordinanza n. 50/2025 per disciplinare la viabilità nel porto di Termoli in occasione della “Sagra del Pesce 2025”, evento che si svolgerà nei giorni 22 e 23 agosto, ma che interesserà l’area portuale già dal 20 fino al 24 agosto per le operazioni di allestimento e smontaggio.

Il provvedimento, firmato dal Commissario Straordinario Francesco Mastro, prevede l’interdizione totale alla sosta, alla fermata e al transito di veicoli nell’area della banchina di riva, pari a 5.100 mq, comprendente il piazzale antistante il Mercato Ittico e la zona parcheggio verso la banchina.

Durante i giorni della manifestazione, dalle ore 18:00 fino al termine degli eventi, la circolazione veicolare sarà consentita solo a velocità ridotta, non superiore ai 20 km/h, e ulteriormente rallentata in presenza di pedoni. Sono esentati dai divieti i mezzi dell’Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto, delle Forze dell’Ordine e dei servizi di emergenza. L’associazione organizzatrice “San Basso 7.0” è incaricata di predisporre tutta la segnaletica necessaria, delimitare fisicamente l’area con barriere di sicurezza e garantire la presenza di personale informativo durante lo svolgimento della manifestazione.

Con questa ordinanza, Termoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, garantendo al contempo ordine e sicurezza nell’area portuale.