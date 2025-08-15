TERMOLI. Saltano le ferie estive programmate al Laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo, come evidenzia il patologo clinico Giancarlo Totaro: «A causa di una incredibile serie di eventi sfortunati, quest’anno al laboratorio analisi del Presidio Ospedaliero di Termoli si è verificata una gravissima carenza di personale dirigente, che ha costretto alla sospensione delle ferie estive programmate. Una decisione dolorosa, ma obbligata, presa al fine di evitare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale e salvavita. Si tratta di una situazione di grande sofferenza, che nega ai lavoratori il diritto fondamentale al riposo annuale, con tutte le conseguenze che questo comporta. Va sottolineato l’encomiabile comportamento di tutti i dirigenti in servizio, che con generoso spirito di abnegazione hanno accettato turni spossanti h24, dimostrando un senso del dovere straordinario. Un ringraziamento va anche alla Direzione Asrem, che con un intervento in extremis ha permesso di non sospendere alcuni servizi essenziali, estendendo per un mese un contratto a tempo determinato in scadenza ad agosto. Tuttavia, è evidente che questa misura tampone non è sufficiente: le ferie non possono essere sospese indefinitamente. Per questo motivo si rivolge un appello pubblico affinché vengano urgentemente inviati almeno tre dirigenti biologi al laboratorio analisi di Termoli. Senza questo rinforzo, anche un minimo imprevisto rischia di generare una situazione estremamente pericolosa per i cittadini, poiché tutti i reparti e il distretto sanitario dipendono dal laboratorio, sia per le attività di routine che per le emergenze. I lavoratori, privati del necessario recupero psicofisico, sono esausti, e ciò aumenta inevitabilmente il rischio di errori. È doveroso ringraziare tutti gli operatori del laboratorio per il sacrificio che stanno affrontando, e rivolgere un appello a tutte le istituzioni, politiche comprese, affinché si attivino concretamente per risolvere questa emergenza. La sopravvivenza dei servizi sanitari passa anche da qui. Fino ad oggi nessun servizio è stato sospeso, ma non è più possibile garantire che ciò continui in queste condizioni. Ancora meno è accettabile negare un diritto fondamentale come le ferie, non firmando le programmazioni dei dirigenti sanitari. Tutto questo non è giusto, e potrebbe diventare pericoloso per sé e per gli altri».