San Basso, tra fede e meteo incerto

TERMOLI. A Termoli la giornata si è aperta con un sole splendente e temperature gradevoli intorno ai 25 gradi, condizioni ideali per le attività all’aperto e per godersi le prime ore di agosto, soprattutto la processione in mare di San Basso.

Tuttavia, nel corso del pomeriggio il meteo si farà più incerto: le nuvole aumenteranno progressivamente fino a coprire il cielo, con possibilità di temporali sparsi che interesseranno la zona, portando rovesci e qualche scroscio di pioggia. Il vento si intensificherà, contribuendo a un mare mosso che renderà vivace la costa.

La serata vedrà un’alternanza di piogge intermittenti e schiarite, mentre le temperature caleranno lievemente, garantendo un clima più fresco rispetto alle ore precedenti. Gli esperti consigliano di portare con sé un ombrello e di prestare attenzione in mare, vista la presenza di moto ondoso.

Nel complesso, una giornata estiva che offrirà momenti di sole ma anche sprazzi di instabilità