SAN MARTINO IN PENSILIS. San Martino in Pensilis si accende con la “Night of Smip”.

Domani, giovedì 14 agosto una Notte Bianca all’insegna dell’allegria e del divertimento. Alla vigilia di ferragosto San Martino in Pensilis si prepara a vivere una serata unica con la nuova edizione della “Night of Smip”, la Notte Bianca che ormai è diventata un appuntamento fisso e amatissimo.

Allegria, divertimento e spensieratezza saranno le parole d’ordine di una notte che trasformerà il centro del paese in una pista da ballo a cielo aperto, dove tutti – giovani, famiglie, visitatori e residenti potranno vivere un’esperienza coinvolgente e piena di energia.

Il cuore della serata sarà il grande spettacolo musicale sul palco centrale, che seguirà questa coinvolgente scaletta:

– DJ Set d’apertura con ritmi energici per scaldare l’atmosfera “Viva l’Italia Dance”, uno show musicale che celebrerà le grandi hit italiane in chiave dance, tutte da cantare e ballare

-A seguire, nuovo DJ Set live sul palco con suoni eclettici e contemporanei, per trasformare la piazza in una vera pista da ballo.

Ma la festa non finisce qui: al termine dello spettacolo sul palco, i locali del centro paese prenderanno il testimone con i propri DJ set, portando avanti la musica fino a tarda notte, in un’esplosione di ritmi, luci ed entusiasmo condiviso.

L’ingresso è completamente gratuito e il Comune di San Martino in Pensilis invita tutti a partecipare, a lasciarsi coinvolgere dall’energia della festa e a condividere insieme un momento di vera leggerezza.

La “Night of Smip” si conferma così come la serata più attesa dell’estate sanmartinese, un evento che unisce comunità, ospitalità e tanta voglia di stare insieme.