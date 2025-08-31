Scooter sulla pista ciclabile: inciviltà su due ruote in un cantiere ancora aperto



TERMOLI. In un’epoca in cui si parla di mobilità sostenibile, sicurezza stradale e rispetto degli spazi pubblici, è sconfortante assistere a scene che sembrano uscite da un manuale dell’inciviltà urbana. A Termoli, dove si sta completando la nuova pista ciclabile, che rientra nella ciclovia adriatica, c’è chi ha deciso che le regole non valgono.



Nonostante la pista sia ancora un cantiere aperto, con lavori non conclusi, c’è chi la percorre tranquillamente in scooter, ignorando divieti, barriere e buon senso.



Questi comportamenti non sono solo fastidiosi: sono pericolosi. Le piste ciclabili non sono progettate per veicoli a motore, e ancor meno per essere attraversate durante la fase di consegna. Il passaggio di scooter può danneggiare il fondo ancora fresco, ostacolare i lavori e causare incidenti. È come entrare in un edificio in costruzione e pretendere di usarlo come fosse già pronto.

Le autorità locali intervengano con controlli più serrati e sanzioni esemplari. Ma serve anche una presa di coscienza collettiva: rispettare gli spazi pubblici è un dovere civico. Le piste ciclabili sono un bene comune, pensate per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. Trattarle come scorciatoie per scooter è un insulto a chi crede in una città più vivibile.