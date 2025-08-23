Segui con noi i fuochi pirotecnici della Sagra del Pesce: alle 23.55 la diretta con Termolionline

TERMOLI. Termoli si prepara a vivere l’ultima serata di fuochi pirotecnici della stagione agostana, un appuntamento atteso che chiude il suggestivo trittico delle feste popolari iniziato con San Basso e proseguito con i giochi di Ferragosto.

Questa sera, in occasione della Sagra del Pesce 2025, il cielo sopra il porto si illuminerà ancora una volta, regalando emozioni e colori a residenti e visitatori. Noi ci saremo, grazie alla consueta e cortese disponibilità della Marinucci Yachting Club.

Come già accaduto il 4 e il 15 agosto, Termolionline trasmetterà lo spettacolo in diretta sulla propria pagina Facebook, permettendo anche a chi è lontano di vivere la magia dell’evento.

Un’iniziativa che ha già raccolto migliaia di spettatori da tutta Italia e oltre, confermando il fascino di Termoli e delle sue tradizioni.

L’appuntamento è fissato per le 23:55: basta un clic per lasciarsi incantare dai riflessi sul mare, dai giochi di luce e dall’atmosfera unica che solo una notte di fine estate sa offrire.