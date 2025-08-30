“Sì, il Molise esiste” e conquista i media internazionali

TERMOLI. Se le grandi città italiane non hanno bisogno di presentazioni, il Molise rimane una regione spesso dimenticata: così poco nota che gli italiani stessi scherzano dicendo che “il Molise non esiste”. Eppure, come hanno scritto testate internazionali come Fortune e Forbes, esiste eccome, e la sua autenticità sorprende chi decide di visitarla. Un’Italia più tranquilla, lenta, lontana dal turismo di massa: un’istantanea del Paese prima dell’arrivo dei flussi turistici, dove la vita scorre ancora al ritmo della natura e della comunità.

A raccontare questa regione è anche la storia della famiglia Colavita, produttori di olio d’oliva di Sant’Elia a Pianisi. Dal piccolo frantoio aperto nel 1938, l’azienda è diventata un marchio globale, distribuito in oltre 70 paesi, pur mantenendo profonde radici nel Molise. Negli Stati Uniti, Colavita è riconosciuta come unico marchio leader nelle categorie olio extravergine, aceto e pasta italiana, distinguendosi per qualità e autenticità. “La nostra cittadina è immersa in un paesaggio collinare di boschi, campi dorati e ulivi che offrono pace e armonia”, racconta Giovanni Colavita, ricordando la natura incontaminata che circonda la zona.

Il Molise non è fatto di città blockbuster, ma di borghi e paesi che vivono secondo il loro ritmo. Campobasso, con le sue strade medievali e i mercati locali, offre scorci di vita quotidiana non filtrata dal turismo. Termoli, perla adriatica con castello del XIII secolo e spiagge quasi deserte, unisce fascino storico e paesaggi suggestivi. Isernia, con le sue rovine romane e piazze vivaci, e Capracotta, incastonata tra le montagne del Matese, completano il quadro di una regione dalle mille sfaccettature.

Non mancano tesori culturali e artigianali: ad Agnone si possono visitare il Caseificio di Nucci, dove ancora oggi si producono formaggi con metodi tradizionali, e la Pontificia Fonderia Marinelli, la più antica fonderia di campane ancora operativa al mondo. E per chi ama la natura, le montagne del Matese, il fiume Biferno e la costa adriatica offrono panorami, escursioni e giornate di mare lontane dalla folla.

Anche il cibo racconta la storia e l’identità della regione. Dai cavatelli con ragù di agnello ai dolci tradizionali come le ceppelliate, passando per i vini locali come il Tintilia e l’olio extravergine Colavita, ogni piatto è un assaggio del territorio e delle sue tradizioni. Le feste e le sagre locali, non pensate per i turisti ma per la comunità, permettono di vivere un’esperienza autentica: processioni religiose, rievocazioni medievali e raccolte stagionali, dove è facile sentirsi parte di una storia viva.

Il Molise, con circa 20.000 visitatori internazionali nel 2023, rimane una delle regioni meno esplorate d’Italia, ma è proprio questo a renderlo speciale: tranquillo, sobrio, autentico, un luogo dove la vita reale si mostra senza filtri. “Il Molise ha tutto ciò che un viaggiatore può desiderare: storia, natura, cibo e persone che vogliono davvero condividere la loro terra. È l’Italia più genuina”, sintetizza Giovanni Colavita.

In un Paese dove le mete famose attirano milioni di turisti, il Molise resiste con il suo fascino discreto, dimostrando che l’Italia più autentica spesso si nasconde agli occhi di tutti, ma vale la pena scoprirla.