Si infiamma lo scontro sulla sanità: sulla rete ictus impugnato al Tar il decreto commissariale

CAMPOBASSO. Cittadinanzattiva Molise e Cantiere Civico sfidano il Dca 100/2025: ricorso al Tar per difendere l’ospedale Cardarelli

In una mossa decisa e carica di significato civico, Cittadinanzattiva Molise e il Cantiere Civico hanno annunciato il ricorso al Tar Molise contro il Decreto Commissariale n. 100/2025, che ridefinisce la rete per la gestione dell’ictus nella regione. Il provvedimento, secondo i promotori del ricorso, rischia di compromettere gravemente l’accesso alle cure per le patologie tempo-dipendenti, smantellando ulteriormente il ruolo dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Il gruppo promotore, composto da cittadini e utenti del servizio sanitario regionale, tra cui la dott.ssa Emma De Capoa e l’avv. Andrea Sellitto, ha affidato il mandato agli avvocati Quirino Mescia, Margherita Zezza, Piero Colucci, Pino Ruta e Massimo Romano. L’obiettivo è chiaro: ottenere l’annullamento del decreto che, secondo i ricorrenti, favorisce strutture private accreditate lontane dal capoluogo, prive di pronto soccorso e non attrezzate per gestire emergenze come ictus e politraumi.

“Non possiamo accettare che i cittadini molisani siano costretti a una via crucis tra pronto soccorso sprovvisti di elisoccorso e trasferimenti fuori regione,” affermano i legali, sottolineando i rischi potenzialmente fatali legati alla nuova organizzazione sanitaria.

Il ricorso sarà notificato entro pochi giorni, in continuità con una precedente sentenza del TAR Molise che aveva già annullato un piano operativo simile. La battaglia legale si configura come un atto di resistenza civile contro l’indebolimento del presidio pubblico del Cardarelli, simbolo della sanità molisana.