Sole, caldo e temporali a sorpresa: il meteo di Ferragosto

TERMOLI. Il ponte di Ferragosto porterà a Termoli e nel basso Molise giornate calde e soleggiate, con temperature che oscilleranno tra 28 e 34°C. Le ore centrali della giornata saranno le più calde, ideali per chi vuole approfittare del mare e delle giornate all’aperto.

Tuttavia, non mancheranno temporali pomeridiani e rovesci isolati, soprattutto sui rilievi e nelle zone interne. Si tratta di fenomeni brevi ma localmente intensi, che potrebbero interessare anche alcune zone costiere e rendere necessaria un po’ di prudenza per chi si sposta in auto o in moto.

Il caldo, seppur intenso, inizierà a dare qualche segnale di attenuazione verso fine settimana. Le massime resteranno comunque elevate, con punte di 34°C nelle zone interne e 32°C lungo la costa, mentre le minime notturne offriranno solo un leggero sollievo.

Secondo gli esperti, il sole continuerà a dominare le giornate, rendendo il Ferragosto ideale per chi sceglie di trascorrerlo al mare o all’aperto, ma è bene prepararsi a possibili acquazzoni pomeridiani, soprattutto nei rilievi molisani e nelle aree interne. Le brevi piogge potranno portare temporaneo refrigerio, senza compromettere la possibilità di godersi il weekend lungo.

Guardando alla prossima settimana, l’anticiclone africano inizierà lentamente a cedere, lasciando spazio a correnti più fresche e a un clima più mite. Questo significa che la quarta ondata di caldo dell’estate sarà temporaneamente attenuata, con massime in calo e giornate più respirabili, anche se non mancheranno picchi di caldo residuo, soprattutto al Sud.

“Il caldo si farà sentire anche nel ponte di Ferragosto su diverse zone della nostra Penisola – spiega il meteorologo Mazzoleni – sebbene una blanda circolazione depressionaria in quota, stazionaria tra il Meridione e i Balcani, porterà con sé una certa instabilità”. “In un contesto perlopiù soleggiato, nel corso dei pomeriggi si formeranno rovesci e temporali, localmente intensi, specie su Alpi e Appennino, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure e coste. Già il 15 agosto l’instabilità interesserà Alpi, Prealpi centro-orientali, Appennino centro-meridionale e, in forma isolata, anche i rilievi delle isole maggiori, il Gargano, le Murge, il Salento occidentale e le zone interne laziali e campane. Sabato saranno ancora Alpi e Appennino centro-meridionale le aree più esposte, con fenomeni che, in maniera più diffusa, raggiungeranno anche il medio-basso versante tirrenico. Domenica, infine, rovesci e temporali si svilupperanno su tutto l’arco alpino e nelle zone interne del Centro-Sud, con estensioni locali anche alle pianure e alle coste, specie del medio-basso versante tirrenico.”

Insomma, Ferragosto 2025 si conferma soleggiato e caldo, con il sole protagonista ma con un pizzico di instabilità pomeridiana da non sottovalutare. Chi trascorrerà le giornate all’aperto dovrà quindi ricordarsi crema solare, acqua e un ombrello… giusto per sicurezza.