Soste su area demaniale, veicoli sanzionati dalla Guardia costiera a Rio Vivo

TERMOLI. Nodo scorsoio dell’estate 2025, come per quelle precedenti, senza dubbio, è quello dei parcheggi, chi lamenta gli introvabili e chi addita quelli creativi e selvaggi.

Dove, certamente, occorre una moratoria, è la zona demaniale e ancora una volta, nelle ultime ore, a muoversi, previa segnalazione, è stata la Guardia costiera, che dinanzi al florilegio di soste nella zona di Rio Vivo, ha sanzionato almeno una dozzina di veicoli, tra cui camper, che erano ‘in stallo’ laddove non avrebbero potuto.

Una vicenda, che evidenza come il territorio necessiti di una più ampia regolamentazione, con interdizione dove non si potrebbe arrivare e sostare appunto, come avvenuto nella seconda domenica di agosto.

Un confronto si renderà necessario a fine estate, tra l’amministrazione comunale e le varie autorità competenti e forze dell’ordine, anche alla luce delle sperimentazioni in corso, così da programmare gli interventi in tempo utile, anche per essere recepiti dalla cittadinanza, in vista della stagione estiva 2026.