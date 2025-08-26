X
martedì 26 Agosto 2025
Specie aliene: alle Tremiti la “Aplysia Punctata”

Matteo Piana by Fauna Marina Mediterranea
ISOLE TREMITI. Dalla pagina della Riserva Marina in evidenza la prova della progressiva infestazione da specie aliene.

Potrebbe essere l’ultima specie aliena arrivata a popolare le acque dell’arcipelago. «L’Alypsia punctata è un mollusco erbivoro, proviene dall’Oceano Atlantico e da qualche anno si fa vedere nel Mar Mediterraneo. Il suo colore cambia in base a ciò che ingerisce per nutrirsi.

Quello immortalato da Matteo Piana è un piccolo esemplare. Perché questa specie, continuando a mangiare alghe, può misurare fino a 30 centimetri di lunghezza. E’ un mollusco notturno e usa l’inchiostro per difendersi dai predatori».

Foto Matteo Piana by Fauna Marina Mediterranea.

