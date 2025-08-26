Specie aliene: alle Tremiti la “Aplysia Punctata”

ISOLE TREMITI. Dalla pagina della Riserva Marina in evidenza la prova della progressiva infestazione da specie aliene.

Potrebbe essere l’ultima specie aliena arrivata a popolare le acque dell’arcipelago. «L’Alypsia punctata è un mollusco erbivoro, proviene dall’Oceano Atlantico e da qualche anno si fa vedere nel Mar Mediterraneo. Il suo colore cambia in base a ciò che ingerisce per nutrirsi.

Quello immortalato da Matteo Piana è un piccolo esemplare. Perché questa specie, continuando a mangiare alghe, può misurare fino a 30 centimetri di lunghezza. E’ un mollusco notturno e usa l’inchiostro per difendersi dai predatori».

Foto Matteo Piana by Fauna Marina Mediterranea.